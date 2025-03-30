الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المديريّة العامة للأمن العام أوقفت مشتبه بهم بإطلاق الصواريخ في الجنوب

أمن وقضاء
2025-03-30 | 14:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المديريّة العامة للأمن العام أوقفت مشتبه بهم بإطلاق الصواريخ في الجنوب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المديريّة العامة للأمن العام أوقفت مشتبه بهم بإطلاق الصواريخ في الجنوب

صدر عن مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام البيان التالي: "في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار، لا سيما في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الجنوب اللبناني، والتي شملت إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في تاريخي 22 و28 آذار، كثّفت المديرية العامة للأمن العام عملياتها الاستخبارية لكشف المتورطين في هذه الأعمال.

وبإشراف القضاء المختص، أوقفت المديرية العامة للأمن العام عددًا من المشتبه بهم، وبدأت الجهات المعنية التحقيقات معهم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

العامة

للأمن

العام

أوقفت

مشتبه

بإطلاق

الصواريخ

الجنوب

طرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-19

المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي تنعى اللواء المتقاعد عثمان عثمان المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي سابقًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-09

المديرية العامة للأمن العام: النتائج النهائية لمباراة تعيين ضباط اختصاصيين

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-14

الحجار خلال التسليم والتسلم في المديرية العامة لقوى الأمن: عاهدنا أنفسنا بناء دولة تلبي تطلّعات أبنائها

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-14

تسلّم وتسليم في قيادة المديريّة العامّة لأمن الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
01:12

طرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-03-29

إسرائيل تكرس معادلة "مقابل كل صاروخ يُطلق... قصف مكثف سيطال لبنان"

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-29

مطلوب خطير بجرائم سرقة سيارات وتجارة مخدرات في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-29

تعرُّض دوريّة راجلة تابعة للوحدة الفرنسية في "اليونيفيل" لرشقات نارية اسرائيلية في خراج رميش

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-26

وزير العمل: تغطية الضمان ستعود بنسبة كبيرة كما كانت عليه سابقا

LBCI
أخبار دولية
2025-01-24

متحف اللوفر طلب مساعدة عاجلة من الحكومة الفرنسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:50

بين واشنطن وباريس، لبنان في عين العاصفة الدبلوماسية

LBCI
أخبار دولية
06:16

قائد قوات الدعم السريع السودانية: الحرب مع الجيش السوداني لم تنته بعد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:40

فلسطين تتقدم في الأمم المتحدة: بين شرعية الترشح ورفض واشنطن

LBCI
أخبار دولية
13:32

الشرع يستعجل الإلتزام بالمطالب الأميركية.. ورسالة في الاتجاه المعاكس

LBCI
أخبار دولية
13:30

حكومة سوريا الأولى بعد الأسد: ١٩ تكنوقراط و٩ في فلك هيئة تحرير الشام

LBCI
أخبار دولية
13:27

الاحتفالات بعيد الفطر تعمّ دولا عربية عدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هكذا يعيّد اللبنانيون عيد الفطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عائلاتٌ في الوزاني وكفرشوبا تمضي العيد بين ركام المنازل والمدارس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

في الليلة الأخيرة من "أكرم من مين"...أكثر من 500 هديّة وبيت وسيارتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

زيارة سلام الى مكّة غير عادية…لهذه الأسباب!

LBCI
أخبار دولية
13:00

"الحدود الشمالية" على طاولة بحث المجلس الوزاري الأمني في اسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:36

المديريّة العامة للأمن العام أوقفت مشتبه بهم بإطلاق الصواريخ في الجنوب

LBCI
حال الطقس
01:55

عودة الإستقرار غدًا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
09:42

أدرعي: انتهاء التمرينات العسكرية...ولن نسمح لحزب الله بترميم نفسه

LBCI
أمن وقضاء
01:12

طرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج...

LBCI
خبر عاجل
02:54

رئيس الحكومة نواف سلام يؤدي صلاة عيد الفطر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

LBCI
أخبار لبنان
12:52

المفتي قبلان: يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

LBCI
أخبار لبنان
06:31

قوى الأمن توقف أفراد شبكة خطف سوريين وتستعيد مبالغ مالية وأسلحة

LBCI
خبر عاجل
10:07

ترامب يهدد بتنفيذ عمليات "قصف" وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More