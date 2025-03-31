الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
24
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
24
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ثلاثة موقوفين في قضية اطلاق الصواريخ... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
أمن وقضاء
2025-03-31 | 03:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ثلاثة موقوفين في قضية اطلاق الصواريخ... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
أفادت معلومات للـLBCI، بأن ثلاثة موقوفين لدى الأمن العام يتم التحقيق معهم باشراف القضاء المختص، مشتبه فيهم حتى الآن في قضية اطلاق الصواريخ، اثنان لبنانيان وآخر سوري الجنسية وتجري التحقيقات والاختبارات العلمية للبصمات والـdna للتأكد من الشبهة ومن حقيقة وصحة علاقتهم بالقضية.
وأشارت المعلومات، الى أن الشبهة حول الثلاثة انطلقت بسبب وجودهم الجغرافي في مكان اطلاق الصواريخ خصوصا الموقوف السوري الذي كان موجودا في المكان عند الثالثة فجرا، على الرغم من مكان اقامته البعيدة.
ولفتت الى ألا تأكيد لأي شبهة قبل اكتمال التحقيقات والاختبارات العلمية للـdna والبصمات التي وجدت على المنصات ومطابقتها.
ويذكر، أن الأمن العام أعلن في بيان، أنه أوقف عددًا من المشتبه بهم، وأن الجهات المعنية بدأت بالتحقيقات معهم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتجدر الاشارة، الى أنه تم إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في تاريخي 22 و28 آذار على اسرائيل، تبعها رد اسرائيليّ بغارات كثيفة شملت الجنوب والبقاع، كما استهدفت احدى الغارات الضاحية الجنوبية لبيروت.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
موقوفين
اطلاق
الصواريخ...
كشفته
معلومات
الـLBCI
التالي
توقيف شخص استغل نزوح الأهالي لسرقة محتويات منازل ومحال
المديريّة العامة للأمن العام أوقفت مشتبه بهم بإطلاق الصواريخ في الجنوب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-02-28
هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار
أمن وقضاء
2025-02-28
هذا ما كشفته معلومات خاصة للـLBCI بشأن الاموال التي ضبطت في المطار
0
صحف اليوم
2025-02-14
صياغة البيان الوزاري... هذا ما كشفته معلومات "الجمهورية"
صحف اليوم
2025-02-14
صياغة البيان الوزاري... هذا ما كشفته معلومات "الجمهورية"
0
أمن وقضاء
2025-02-04
بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة
أمن وقضاء
2025-02-04
بعد إشكال فيطرون ووفاة العامل المصري... هذا ما كشفته معلومات للـLBCI حول سبب الوفاة
0
أمن وقضاء
2025-01-01
هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
أمن وقضاء
2025-01-01
هذا ما كشفته مصادر للـLBCI في حال عدم تجاوب لبنان مع الطلب التركي بتسليم القرضاوي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:40
توقيف منفذ جريمة الهرمل
أمن وقضاء
08:40
توقيف منفذ جريمة الهرمل
0
تقارير نشرة الاخبار
07:22
جديد تحقيقات ملف الصورايخ على إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
07:22
جديد تحقيقات ملف الصورايخ على إسرائيل
0
أمن وقضاء
07:14
مقتل شخصين بخلاف عائلي في الهرمل
أمن وقضاء
07:14
مقتل شخصين بخلاف عائلي في الهرمل
0
أمن وقضاء
03:43
توقيف شخص استغل نزوح الأهالي لسرقة محتويات منازل ومحال
أمن وقضاء
03:43
توقيف شخص استغل نزوح الأهالي لسرقة محتويات منازل ومحال
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2025-03-30
بإطلالة بنفسجية ساحرة ورسالة معبّرة... معايدة مميزة من سيرين عبد النور لمتابعيها (صورة)
فنّ
2025-03-30
بإطلالة بنفسجية ساحرة ورسالة معبّرة... معايدة مميزة من سيرين عبد النور لمتابعيها (صورة)
0
فنّ
07:39
بعد مسيرة ناجحة ومميزة... وفاة المخرج الفرنسي إيف بواسيه عن 86 عاما
فنّ
07:39
بعد مسيرة ناجحة ومميزة... وفاة المخرج الفرنسي إيف بواسيه عن 86 عاما
0
صحة وتغذية
07:10
5 أخطاء شائعة تدمر الأسنان عند تنظيفها... تجنبوها الآن!
صحة وتغذية
07:10
5 أخطاء شائعة تدمر الأسنان عند تنظيفها... تجنبوها الآن!
0
أخبار لبنان
14:43
الامن العام: العثور على الشابة اللبنانية م. ط داخل مخيم البداوي
أخبار لبنان
14:43
الامن العام: العثور على الشابة اللبنانية م. ط داخل مخيم البداوي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:22
جديد تحقيقات ملف الصورايخ على إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
07:22
جديد تحقيقات ملف الصورايخ على إسرائيل
0
أخبار دولية
06:59
ترامب لزيلينسكي: مشاكل كبيرة ستعانيها في حال تراجعت عن ابرام الاتفاق
أخبار دولية
06:59
ترامب لزيلينسكي: مشاكل كبيرة ستعانيها في حال تراجعت عن ابرام الاتفاق
0
أخبار لبنان
06:56
الشيخ علي الخطيب: لنا الثقة بالعهد نقف الى جانبه وأمامه وخلفه
أخبار لبنان
06:56
الشيخ علي الخطيب: لنا الثقة بالعهد نقف الى جانبه وأمامه وخلفه
0
أخبار دولية
05:11
القضاء الفرنسيّ يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة
أخبار دولية
05:11
القضاء الفرنسيّ يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة
0
أخبار دولية
04:32
الرئيس السوري: الحكومة الجديدة راعت تنوع المجتمع السوري ولا يمكن إرضاء الجميع
أخبار دولية
04:32
الرئيس السوري: الحكومة الجديدة راعت تنوع المجتمع السوري ولا يمكن إرضاء الجميع
0
أخبار دولية
02:05
خامنئي: أميركا ستتلقى صفعة إذا تصرفت بناء على تهديدات ترامب
أخبار دولية
02:05
خامنئي: أميركا ستتلقى صفعة إذا تصرفت بناء على تهديدات ترامب
0
أخبار لبنان
02:03
الشيخ قبلان: الانتخابات النيابية خيار سياسيّ وتمثيليّ والجيش اللبناني ضرورة وحماية وظيفته أكبر ضرورة
أخبار لبنان
02:03
الشيخ قبلان: الانتخابات النيابية خيار سياسيّ وتمثيليّ والجيش اللبناني ضرورة وحماية وظيفته أكبر ضرورة
0
أخبار دولية
00:37
ترامب توعّد إيران بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية
أخبار دولية
00:37
ترامب توعّد إيران بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية
0
أخبار دولية
13:40
فلسطين تتقدم في الأمم المتحدة: بين شرعية الترشح ورفض واشنطن
أخبار دولية
13:40
فلسطين تتقدم في الأمم المتحدة: بين شرعية الترشح ورفض واشنطن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
03:35
ثلاثة موقوفين في قضية اطلاق الصواريخ... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
أمن وقضاء
03:35
ثلاثة موقوفين في قضية اطلاق الصواريخ... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
2
أمن وقضاء
14:36
المديريّة العامة للأمن العام أوقفت مشتبه بهم بإطلاق الصواريخ في الجنوب
أمن وقضاء
14:36
المديريّة العامة للأمن العام أوقفت مشتبه بهم بإطلاق الصواريخ في الجنوب
3
أخبار دولية
09:42
أدرعي: انتهاء التمرينات العسكرية...ولن نسمح لحزب الله بترميم نفسه
أخبار دولية
09:42
أدرعي: انتهاء التمرينات العسكرية...ولن نسمح لحزب الله بترميم نفسه
4
أخبار لبنان
12:52
المفتي قبلان: يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك
أخبار لبنان
12:52
المفتي قبلان: يوم غد الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك
5
أخبار لبنان
14:43
الامن العام: العثور على الشابة اللبنانية م. ط داخل مخيم البداوي
أخبار لبنان
14:43
الامن العام: العثور على الشابة اللبنانية م. ط داخل مخيم البداوي
6
تقارير نشرة الاخبار
13:02
زيارة سلام الى مكّة غير عادية…لهذه الأسباب!
تقارير نشرة الاخبار
13:02
زيارة سلام الى مكّة غير عادية…لهذه الأسباب!
7
خبر عاجل
10:07
ترامب يهدد بتنفيذ عمليات "قصف" وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة
خبر عاجل
10:07
ترامب يهدد بتنفيذ عمليات "قصف" وفرض رسوم جمركية ثانوية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة
8
أخبار دولية
13:32
الشرع يستعجل الإلتزام بالمطالب الأميركية.. ورسالة في الاتجاه المعاكس
أخبار دولية
13:32
الشرع يستعجل الإلتزام بالمطالب الأميركية.. ورسالة في الاتجاه المعاكس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More