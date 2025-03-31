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ثلاثة موقوفين في قضية اطلاق الصواريخ... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI

أمن وقضاء
2025-03-31 | 03:35
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ثلاثة موقوفين في قضية اطلاق الصواريخ... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
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ثلاثة موقوفين في قضية اطلاق الصواريخ... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI

أفادت معلومات للـLBCI، بأن ثلاثة موقوفين لدى الأمن العام يتم التحقيق معهم باشراف القضاء المختص، مشتبه فيهم حتى الآن في قضية اطلاق الصواريخ، اثنان لبنانيان وآخر سوري الجنسية وتجري التحقيقات والاختبارات العلمية للبصمات والـdna للتأكد من الشبهة ومن حقيقة وصحة علاقتهم بالقضية.

وأشارت المعلومات، الى أن الشبهة حول الثلاثة انطلقت بسبب وجودهم الجغرافي في مكان اطلاق الصواريخ خصوصا الموقوف السوري الذي كان موجودا في المكان عند الثالثة فجرا، على الرغم من مكان اقامته البعيدة. 

ولفتت الى ألا تأكيد لأي شبهة قبل اكتمال التحقيقات والاختبارات العلمية للـdna والبصمات التي وجدت على المنصات ومطابقتها.

ويذكر، أن الأمن العام أعلن في بيان، أنه أوقف عددًا من المشتبه بهم، وأن الجهات المعنية بدأت بالتحقيقات معهم لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وتجدر الاشارة، الى أنه تم إطلاق صواريخ مجهولة المصدر في تاريخي 22 و28 آذار على اسرائيل، تبعها رد اسرائيليّ بغارات كثيفة شملت الجنوب والبقاع، كما استهدفت احدى الغارات الضاحية الجنوبية لبيروت.
 

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