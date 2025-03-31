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توقيف شخص استغل نزوح الأهالي لسرقة محتويات منازل ومحال

أمن وقضاء
2025-03-31 | 03:43
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توقيف شخص استغل نزوح الأهالي لسرقة محتويات منازل ومحال
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توقيف شخص استغل نزوح الأهالي لسرقة محتويات منازل ومحال

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم، لا سيّما السّرقات على اختلافها وتوقيف مرتكبيها، وبعد ورود شكاوى عديدة من مواطنين، بجرم سرقة محتويات منازل ومحال كانت قد تعرّضت لتصدّعات وتكسير في أبوابها ونوافذها من جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان في عدّة بلدات جنوبيّة.

وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر لتكثيف الجهود الاستعلاميّة لتوقيف الفاعلين.

نتيجةً للمتابعة، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أحد الأشخاص بسرقة عددٍ كبير من محتويات المنازل (أدوات كهربائية، أثاث منازل، خِيَم ودفاعات ونوافذ حديديّة، ألومينيوم، وكابلات كهربائيّة…) من بلدة العديسة الحدوديّة، مستغلًّا غياب أصحابها عنها.

وبتاريخ 19-03-2025، ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات التي قام بها عناصر المفرزة المذكورة، تمكّنت من تحديد مكان وجوده وتوقيفه، بالجرم المشهود، أثناء محاولته سرقة أحد المنازل في البلدة ذاتها على متن آليّة بيك أب نوع "تويوتا"، وتبيّن أنّه يُدعى، م. ع. (من مواليد عام ١٩٩٨، لبناني)، بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.

وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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