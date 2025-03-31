مقتل شخصين بخلاف عائلي في الهرمل

أقدم "أ.ج" على اطلاق النار من بندقية حربية على زوج شقيقته وابنها (خ-ه و ا-ه) في الهرمل، اثر خلاف عائلي ما أدى الى مقتلهما على الفور.



وباشرت عناصر من القوى الامنية التحقيق بالحادث.