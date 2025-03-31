توقيف منفذ جريمة الهرمل

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش م . ج.، وهو مطلق النار صباح اليوم على زوج شقيقته وابنها في محلة تلال الفار في الهرمل، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وبوشر بالتحقيق معه بإشراف القضاء المختص.