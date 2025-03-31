في كفرجوز... أقدما على سرقة لافتات وكتبا عبارات "داعش"...



أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية، بأن سوريين شقيقين احدهما يعرف بإسم ح. ك. ويعملان كناطورين في سنتر نصار في كفرجوز، أقدما على سرقة لافتات لعدد من المكاتب والعيادات مستغلين الاقفال بمناسبة عيد الفطر، وذلك بواسطة الخلع واكسر وفتح فجوات بالجدران.



وبعدما اتما سرقاتهما، كتبا على مدخل السنتر عبارات "دولة الاسلام: داعش"، ومن ثم تواريا الى جهة مجهولة.



وتعمل دوريات من الاجهزة الامنية على التحقيق بالحادثة.