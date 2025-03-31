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الوكالة الوطنية: دخول آليات للعدو الاسرائيلي إلى بلاط
أمن وقضاء
2025-03-31 | 09:38
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الوكالة الوطنية: دخول آليات للعدو الاسرائيلي إلى بلاط
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن آليات للعدو الاسرائيلي شوهدت تدخل إلى موقع بلاط المشرف على بلدتي مروحين ورامبا داخل الاراضي اللبنانية التي تحتلها اسرائيل من بين النقاط الخمس، وبالتالي تمركُز العدو في موقع بلاط يقطع الطريق العام الذي يربط منطقتي صور وبنت جبيل عند بلدة مروحين الحدودية، فيما لوحظت حركة لجرافات اسرائيلية تقوم بعملية حفر ورفع سواتر ترابية وأعمدة ثبتت عليها كاميرات مراقبة واجهزة تجسس، كما وضع العدو جدارا إسمنتيا حول الموقع لتحصينه.
ولا تزال الطائرات الاستطلاعية والمسيرة المعادية تحلق منذ ساعات الصباح على علو منخفض فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل وتحديدا قرى عيتا الشعب، راميا، مروحين، الضهيرة، مارون الراس، يارون وبنت حبيل، وفي منطقة صور، القليلة علما الشعب الضهيرة، السماعية، ديرقانون راس العين، المعلية، برج رحال، وجويا الساحل الممتد بين الناقورة ورأس العين.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الوطنية:
آليات
للعدو
الاسرائيلي
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