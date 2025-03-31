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الجيش: توقيف شخصين في منطقة المنصورة - الهرمل ومخيم البداوي
أمن وقضاء
2025-03-31 | 14:04
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الجيش: توقيف شخصين في منطقة المنصورة - الهرمل ومخيم البداوي
أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة المنصورة - الهرمل المواطن (أ.ج.) لإقدامه على قتل المواطنَين (خ.ه.) و(ه.ه.) نتيجة تبادل لإطلاق النار حصل بينهم بالتاريخ نفسه أثناء خلاف عائلي، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.
وأفاد البيان بأن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في مخيم البداوي - الشمال، الفلسطيني (ش.د.)، المطلوب لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار وتعاطي المخدرات.
وأكدت قيادة الجيش أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
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الجيش
توقيف
المنصورة
مخيم البداوي
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