الجيش: توقيف شخصين في منطقة المنصورة - الهرمل ومخيم البداوي

أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة المنصورة - الهرمل المواطن (أ.ج.) لإقدامه على قتل المواطنَين (خ.ه.) و(ه.ه.) نتيجة تبادل لإطلاق النار حصل بينهم بالتاريخ نفسه أثناء خلاف عائلي، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.



وأفاد البيان بأن دورية من مديرية المخابرات أوقفت في مخيم البداوي - الشمال، الفلسطيني (ش.د.)، المطلوب لإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار وتعاطي المخدرات.



وأكدت قيادة الجيش أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.