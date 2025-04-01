رئيس الحكومة: العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقرار الأممي ١٧٠١

دان رئيس الحكومة نواف سلام "العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت"، معتبرًا أنه "يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقرار الأممي ١٧٠١ الذي يؤكد على سيادة لبنان وسلامته، وهو يشكل خرقاً واضحاً للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل اليها في تشرين الماضي."



تابع تداعيات هذا العدوان مع كل من وزيريّ الدفاع والداخلية.