قوى الأمن تعمّم صورة طفل عُثر عليه في محلة الميناء - طرابلس

أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه حوالي الساعة 9،30 من تاريخ اليوم وفي محلة الميناء - طرابلس بالقرب من مدرسة النصر، عُثِرَ على طفل عمره حوالي 5 سنوات، يدعى بحسب أقواله "محمد عمر العلي"، سوري الجنسية.



لذلك، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على اشارة القضاء المختص صورته، طالبة من الذين يعرفونه أو يعرفون أي شيء عن ذويه، الاتصال بفصيلة الميناء في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 616985-06، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادته إلى عائلته.