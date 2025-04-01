الجيش: إزالة سواتر ترابية وفتح طريق في بلدة العديسة - مرجعيون

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش عملت على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو الإسرائيلي قد أقامها في بلدة العديسة - مرجعيون، وأعادت فتح الطريق المؤدية إلى إحدى التلال في البلدة، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل.



وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأنه أثناء عمل الوحدة، أطلق عناصر القوات المعادية النار في الهواء على مقربة من عناصر الجيش لإجبارهم على الانسحاب، غير أن عناصر الوحدة تابعوا عملهم فيما جرى تعزيز الانتشار في مواجهة العدو حتى فتح الطريق.