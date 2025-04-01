فاطمة مفقودة... غادرت منزل ذويها ولم تَعُد

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: فاطمة ربيع منور (مواليد عام 2009، فلسطينية الجنسية) التي غادرت بتاريخ 31-3-2025، منزل ذويها الكائن في محلة تعمير عين الحلوة - صيدا، ولم تَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر صيدا الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 726920 -07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.