يوم غد... تدابير سير على الأوتوستراد الساحلي الشرقي في محلة نهر ابراهيم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أن إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة الفواصل الحديديّة على الأوتوستراد الساحلي الشرقي في محلة نهر إبراهيم (السير المتجه شمالاً) بالقرب من سوق الخضار، وذلك يوم غد الأربعاء 02-04-2025، اعتبارًا من الساعة 7،30 صباحًا لغاية الساعة 14،00.



وأوضحت أن هذه الأشغال ستؤدّي إلى تضييق مساحة الطريق وترك مسرب واحد للمرور.



لذلك، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السّير التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.