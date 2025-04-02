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إخبار من المجلس الإسلامي الشيعي في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب

أمن وقضاء
2025-04-02 | 08:10
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إخبار من المجلس الإسلامي الشيعي في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب
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إخبار من المجلس الإسلامي الشيعي في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب

تقدم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى عبر وكيله المحامي الدكتور حسن فضل الله، بإخبار الى النيابة العامة التمييزية، بوجه كل من يظهره التحقيق، فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا، في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب، وكل من تورط في نشر الخطاب التحريضي للعدو، والذي يؤدي الى زعزعة الاستقرار الداخلي ويحض على النزاع ببن الطوائف واضعاف الشعور القومي. 

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المجلس الإسلامي الشيعي

الصواريخ

الجنوب

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النيابة العامة التمييزية

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