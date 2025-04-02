الجيش: توقيف مواطنين في حي الشراونة - بعلبك ودير العشاير - راشيا

أوقفت وحدة من الجيش في منطقة حي الشراونة - بعلبك المواطن (ح.ك.) وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًا وكمية من المخدرات.



كما أوقفت وحدة أخرى في بلدة دير العشاير - راشيا المواطن (س.م.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وضبطت في حوزته عددًا منها بالإضافة إلى كمية من الذخائر.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

