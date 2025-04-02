محمد علي دبوس غادر ولم يعد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقود محمّد علي دبوس (مواليد عام 1997، لبناني) الذي غادر منزله الكائن في محلّة خلدة- شارع الفلل - بناية "مرين" نحو السّاعة 16،30 من تاريخ 31-03-2025، ولم يَعُد لغاية تاريخه.وطلبت المديرية من الذين شاهدوه أو لديهم أيّ معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 818503-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.