حريق هائل في خيم نازحين سوريين في الشواكير

إندلع حريق هائل في مجموعة خيم يقطنها نازحون سوريون في المنطقة الواقعة خلف مركز الصليب الاحمر اللبناني في منطقة الشواكير - شرق صور، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وأدت النيران، التي لا تزال مجهولة الأسباب، إلى احتراق كل الخيم.



وتوجهت سيارات الإطفاء التابعة للدفاع المدني وكشافة الرسالة الاسلامية إلى المكان لإخماده.