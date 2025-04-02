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قزي يستنكر الإعتداء الجديد على معرض للسيارات في عمشيت: لإجراءات صارمة لوقف هذه الهجمة الإجرامية
أمن وقضاء
2025-04-02 | 12:24
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قزي يستنكر الإعتداء الجديد على معرض للسيارات في عمشيت: لإجراءات صارمة لوقف هذه الهجمة الإجرامية
أصدر رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي بيانًا ناشد فيه الدولة والاجهزة الأمنية التحرك بشكل سريع وإتخاذ إجراءات صارمة لمنع الهجمة الإجرامية المتمادية على أصحاب معارض السيارات.
وقال قزي: "من غير المقبول وبعد الإعتداءات والجرائم المتنقلة والمتكررة، أن تستمر هذه الأعمال البشعة وآخرها في عمشيت، حيث كان المستهدف هذه المرة رودي القوبا نجل عضو مجلس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي القوبا".
وأوضح أن "نهار الجمعة الواقع في 28 آذار الماضي، تعرض رودي القوبا إلى حادث امني داخل معرضه حيث دخل شخصان إلى المعرض ليتفحصا سيارة بهدف شرائها، وطلب احدهم تجربتها برفقة رودي القوبا على طريق عمشيت حيث يقع المعرض، وخلال قيادتها، سلك الجاني طريق غرفين وصوب مسدسه نحو رأس قوبا وطالبه بإعطائه الذهب والمال والهاتف ومن ثم رماه خارج السيارة وغادر المكان".
وقال: "على الإثر، تم إبلاغ القوى الأمنية بالحادث، وقد تم إلقاء القبض على أحدهم بعد حوالي 5 ساعات، فيما وجدت السيارة في طرابلس ولا تزال التحقيقات جارية".
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