توقيف مطلوب خطر بحقّه مذكّرات عدّة

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول تردّد أحد المطلوبين الخطرين الى محلة المنارة – الكورنيش البحري.



وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنّت إحدى دوريات هذه المفرزة من توقيفه في المحلة المذكورة، ويدعى ح. ي. (مواليد عام 1978، فلسطيني)، وهو مطلوب بموجب 8 احكام ومذكرات قضائية: بجرائم قتل، وتأليف عصابة سرقة، وسلب، ومخدّرات.



وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص.