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ترقية العميد الركن فادي مخول إلى رتبة لواء وتعيينه مفتشًا عامًا وعضوًا في المجلس العسكري
أمن وقضاء
2025-04-03 | 11:25
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ترقية العميد الركن فادي مخول إلى رتبة لواء وتعيينه مفتشًا عامًا وعضوًا في المجلس العسكري
عُيِّن العميد الركن فادي مخول مفتشًا عامًا وعضوًا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، بموجب المرسوم رقم 105 تاريخ 3 /4 /2025، وبموجب المرسوم رقم 108 تاريخ 3 /4 /2025، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.
في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:
- ولد في الكويت بتاريخ 30 /3 /1970.
- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 15 /1 /1990.
- تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 23 /4 /1994، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 3 /4 /2025.
- حائز الشهادات التالية: إجازة جامعية في العلوم العسكرية، إجازة في العلوم السياسية والإدارية، دبلوم دراسات عليا في العلوم السياسية، ماستر بحثي في الدراسات الاستراتيجية ودكتوراه علوم سياسية.
- يتقن اللغتين الفرنسية والإنكليزية.
- تابع عدّة دورات في الخارج منها: دورة مغوار في بريطانيا، دورة القفز الأساسية بالمظلات في مصر، دورة قادة كتائب مشاة في الإمارات العربية المتحدة، دورة مشاة تأسيسية، دورة مظلي قوات خاصة، دورة غطس قتال، Executive Programming In Decision Making, Nesa Executive Seminar جميعها في الولايات المتحدة، وعدة دورات في الداخل منها: دورة مغوار، دورة مغوار بحر، دورة غطاس قتال، دورة غطاس أعماق، دورة آمر سرية، دورة قائد كتيبة، دورة أركان.
- نفّذ عدّة مهمات دراسية وغير دراسية في الخارج.
- تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: قائد مدرسة القوات الخاصة.
- حائز الأوسمة الآتية: فجر الجنوب، الوحدة الوطنية، الجرحى مرّتَين، التقدير العسكري درجة فضية، الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002، الأرز الوطني من رتبة فارس، الاستحقاق اللبناني درجة ثالثة، الحرب، الاستحقاق اللبناني درجة ثانية، الأرز الوطني من رتبة ضابط، مكافحة الإرهاب، الفخر العسكري من الدرجة الفضية، الاستحقاق اللبناني درجة أولى، الأرز الوطني من رتبة كومندور.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله ولدان.
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