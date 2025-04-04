الجيش: ضبط شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والمخدرات في بعلبك

ضبطت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات، وذلك في منطقة حي الشعب - بعلبك، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان.



كما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة يونين – بعلبك المواطن (ز.ك.) لحيازته سلاحا حربيا وكمية من الذخائر. كذلك أوقفت الوحدة في منطقة الطيبة - بعلبك المواطن (ه.ا.) والسوري (ن.م.) لإطلاقهما النار وحيازتهما سلاحا حربيا وكمية من الذخائر.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.