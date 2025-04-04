توقيف مشتبه به بحوزته كميّة من المواد المخدرة عند مستديرة الصالومي

اشتبهت عناصر إحدى دوريات مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، أثناء قيامها بمهام ضبط المخالفات وحفظ الأمن والنّظام بتاريخ 29-03-2025، بدراجة آلية لون رمادي من دون لوحات، عند مستديرة الصّالومي.

ولدى محاولة عناصرها توقيف سائق الدراجة، أقدم على الفرار من أمامهم فعملوا على ملاحقته، وتوقيفه، وتبين أن الدراجة الآلية غير مسجلة، ولا يوجد بحوزته أي أوراق ثبوتية، ويُدعى: ا. م. (مواليد عام 2003، سوري).



وبتفتيشه والدراجة، تمّ ضبط:



- كيس شفاف بداخله مادّة "حشيشة الكيف"، وكيس آخر بداخله مادّة "الماريجوانا"

- طبّتَين بلاستيكيتَين بداخلهما مادّة الكوكايين.

- آلة لطحن "الماريجوانا".

- مبلغ مالي وحاسوب محمول.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع الدراجة والمضبوطات القطعة المعنية، بناء على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.