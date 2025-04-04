"الريجي" صادرت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في مناطق عدة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، عمليات ضبط المصنوعات التبغية المهربة والمزورة بواسطة جهازها المختص بمكافحة التهريب.



وفي هذا الإطار، صادر جهاز مكافحة التهريب في "الريجي" كميات كبيرة من الدخان المهرب والتنباك العجمي المهرب والمعسل المهرب والمزور وسجائر الكترونية، بالإضافة إلى السيجار، نتيجة عمليات دهم في ببنين - عكار، والقبة - طرابلس، وزغرتا وعمشيت وشتورة البقاع.



وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.



