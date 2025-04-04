جثة مجهولة عند شاطئ عين البرج في المنية

عثر على جثة مجهولة الهوية داخل كيس أسود على شاطئ المنية في منطقة عين البرج، حيث أبلغ أحد أهالي المنطقة القوى الأمنية بالامر بعد اكتشافه الكيس المشبوه.



وعلى الفور، حضرت إلى المكان فرق الإسعاف وعناصر الأدلة الجنائية التي عملت على الكشف الأولي على الجثة، التي يرجح أنها متحللة بالكامل.



وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد هوية صاحب الجثة، والوقوف على ظروف الوفاة، وما إذا كان الضحية قد تعرض لجريمة قتل أو أن حالة الوفاة ناتجة عن أسباب أخرى وتنتظر نتائج التحاليل الجنائية لتبيان المزيد من التفاصيل.



والتحقيقات لا تزال مستمرة بإشراف القضاء المختص.