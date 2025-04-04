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قوى الأمن: توقيف سارق درّاجات آليّة ينشط ضمن محافظة جبل لبنان

أمن وقضاء
2025-04-04 | 15:20
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قوى الأمن: توقيف سارق درّاجات آليّة ينشط ضمن محافظة جبل لبنان
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قوى الأمن: توقيف سارق درّاجات آليّة ينشط ضمن محافظة جبل لبنان

رصدت شعبة المعلومات شخصًا مجهولًا يقوم بعمليّات سرقة درّاجات آليّة ضمن مناطق عديدة من محافظة جبل لبنان.

وباشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه، وفق ما أكّدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة.

وحددت إحدى دورياتها هويّته، ويُدعى م. ع (مواليد عام 2006، سوريّ).

بعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته بكمينٍ محكمٍ في بلدة بشامون، على متن دراجة آلية نوع سويت لون أزرق من دون لوحات، تبيّن أنها مسروقة، جرى ضبطها.

بتفتيشه والدّرّاجة، تم ضبط أدوات تُستخدم في أعمال السّرقة (مقص حديدي، مفك براغي، بنسه).

واعترف بما نُسب إليه لجهة سرقة درّاجات آليّة، وأنّ الدّرّاجة المضبوطة معه كان قد سرقها منذ شهرين من بشامون. أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص.

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