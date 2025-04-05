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اورتاغوس تلتقي قائد الجيش...
أمن وقضاء
2025-04-05 | 05:46
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اورتاغوس تلتقي قائد الجيش...
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس مع وفد مرافق بحضور السفيرة الأميركية في لبنان Lisa A. Johnson وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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