يقوم بـ"أعمال تشبيح وفرض خوات"... توقيف شخص في محيط مستشفى النيني - طرابلس

أعلنت بلدية طرابلس في بيان، أن دورية من شرطتها ألقت القبض في محيط مستشفى النيني وبالجرم المشهود، على اللبناني م. ح. وهو يقوم بـ"أعمال تشبيح وفرض خوات على المواطنين"، وتم اقتياده الى مركز الشرطة في القصر البلدي.



وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بالتنسيق مع السلطات الأمنية بناء على إشارة القضاء المختص.