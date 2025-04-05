الجيش: توقيف 6 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 5 / 4 / 2025، منازل مطلوبين في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية، وأوقفت المواطنين: (م.ش.)، (ع.ش.)، (و.ق.)، (م.ظ.)، لإطلاقهم النار وارتكابهم أعمال سلب بقوة السلاح، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة صور المواطن (ا.د.)، أحد أعضاء عصابة تمارس السطو المسلح والسلب وفرض الخوات، وتَعْمَد إلى ترويع المواطنين في مدينة صور وضواحيها، والموقوف مطلوب لإطلاقه النار على أحد الأشخاص وإصابته بجروح، وضُبطت في حوزته أسلحة حربية وكمية من الذخائر.



هذا وأوقفت وحدة من الجيش عند حاجز المدفون – الشمال المواطن (ي.ي.) لحيازته كمية من المخدرات.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.