قوى الأمن: توقيف سارق مطعم في صيدا ومطلوب في قب الياس

في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على كافة الأراضي اللبنانية، ولا سيما السرقات على اختلافها وتوقيف مرتكبيها، وبعد ادعاء صاحب أحد المطاعم أمام مخفر صيدا القديمة ضد مجهول ملثم أقدم على سرقة مطعمه بواسطة الكسر والخلع، وقدر قيمة المسروقات بثلاثة آلاف دولار أميركي؛ على الفور، باشرت القطعات المختصة إجراءاتها الميدانيّة لكشف الفاعل، وتحديد مكانه وتوقيفه.



وفي خلال أقل من 24 ساعة، تمكنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هويته ومكان وجوده في مخيم عين الحلوة، وتبين أنه يدعى ع. ر. (مواليد عام 1997، فلسطيني).



وقد تم استدراجه من قبل عناصر المفرزة إلى محلة تعمير عين الحلوة، حيث أوقف بكمين محكم.



وبتفتيشه، عثر بحوزته على مبلغ /710/ دولارات أميركية. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة سرقة المطعم بواسطة الكسر والخلع.



كما تمكنت دورية من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف مطلوب للقضاء في بلدة قب الياس، ويدعى ق. س. (مواليد عام 1997، سوري) بحقه مذكرة توقيف بجرم سرقة، كما تبين أنه دخل الأراضي اللبنانية خلسةً.



وأودع الموقوفان القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.