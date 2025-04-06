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الجيش يزيل عوائق هندسية مفخخة وضعها الجيش الإسرائيلي
أمن وقضاء
2025-04-06 | 10:01
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الجيش يزيل عوائق هندسية مفخخة وضعها الجيش الإسرائيلي
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
في إطار متابعة الخروقات المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي، عملت وحدة من الجيش في منطقتَي علما الشعب واللبونة - صور على إزالة عوائق هندسية كان العدو الإسرائيلي قد وضعها لإغلاق طريق داخل الأراضي اللبنانية، كما فككت عبوتَين استخدمهما العدو لتفخيخ هذه العوائق.
تُواصل قيادة الجيش العمل على إزالة الخروقات المعادية بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، فيما يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على عدة مناطق في لبنان، وانتهاكاته لأمن اللبنانيين.
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