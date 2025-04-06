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تحذير من إشعال النيران في الأحراج تزامناً مع اشتداد الرياح الخماسينية

أمن وقضاء
2025-04-06 | 10:24
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تحذير من إشعال النيران في الأحراج تزامناً مع اشتداد الرياح الخماسينية
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تحذير من إشعال النيران في الأحراج تزامناً مع اشتداد الرياح الخماسينية

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين من مغبة إشعال النيران في المناطق الحرجية أو المحاذية لها، لا سيما في ظل الرياح الخماسينية القوية التي تضرب لبنان خلال هذه الفترة من السنة، والتي ترفع من احتمال اتساع رقعة النيران بسرعة وتَحوُّل أي حريق بسيط إلى كارثة بيئية يصعب السيطرة عليها.

ونبّهت إلى أن خطر اندلاع حرائق الغابات سيبقى مرتفعاً حتى يوم الأربعاء على الأقل، وفق ما تُظهره بيانات مؤشر خطر الحرائق، ما يستوجب أقصى درجات الحذر والوعي من قبل المواطنين والمقيمين.

كما شددت على أن أي عمل يؤدي إلى إشعال النيران عن قصد أو عن إهمال سيُعتبر جريمة بيئية، وسيُلاحَق مرتكبوه بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة لاتخاذ التدابير القانونية المناسبة بحقهم.

وجددت المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها إلى التقيد التام بإرشاداتها وتعليماتها الصادرة في هذا الإطار، وطلبت من المواطنين الاتصال فوراً على الرقم ١٢٥ للتبليغ عن أي حريق – مهما كان حجمه – وتحديد موقعه بدقة، ليتسنى لعناصر الدفاع المدني التدخل السريع والفعال والحد من الأضرار.

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