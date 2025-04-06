جرافة اسرائيلية تعمل على رفع سواتر ترابية في محور بركة النقار الى الغرب من شبعا

عملت جرافة اسرائيلية بحماية دبابة ميركافا، على رفع سواتر ترابية في محور بركة النقار الى الغرب من بلدة شبعا، في حين قصفت المدفعية الاسرائيلية المرتفعات الجنوبية لبلدة كفرشوبا، والتي تعرضت ايضا لرشقات رشاشة.