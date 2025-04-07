بعد إشكال المطار... وزير الداخلية يطلب إجراء تحقيق فوري

بعد الإشكال الذي حصل في مطار رفيق الحريري الدولي، طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من قائد جهاز أمن المطار، إجراء تحقيق فوري بالحادثة ليصار الى تحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة بالتنسيق مع القضاء المختص.