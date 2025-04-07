توقيف مطلوب بموجب 8 مذكرات قضائية

توصّلت شعبة المعلومات بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، إلى تحديد مكان وجود أحد المطلوبين في محلّة البيرة - عكّار، ويدعى: ذ. ف. ن. (مواليد عام 1990، لبناني) وهو مطلوب بموجب 8 مذكرات وخلاصات أحكام بجرائم: سلب، مخدّرات، حيازة أسلحة حربية وسكر ظاهر.



وبتاريخ 4-4-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بكمين محكم في المحلّة المذكورة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.