شرطة بلدية درعون القت القبض على 5 شبان بحوزتهم مسدسات خلابية

تمكنت شرطة بلدية درعون من إلقاء القبض ليلا على 5 شبان كانوا على متن دراجاتهم النارية، على طريق عام بكركي حريصا وضبطت بحوزنهم مسدسات خلابية.

وسلّمتهم الى فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي، التي باشرت التحقيق معهم لإجراء المقتضى القانوني.