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الحجار: للتنسيق بين المحافظين والأمن الداخلي لحسن سير الإنتخابات البلدية والاختيارية
أمن وقضاء
2025-04-07 | 06:47
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الحجار: للتنسيق بين المحافظين والأمن الداخلي لحسن سير الإنتخابات البلدية والاختيارية
ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، صباح اليوم في مكتبه، اجتماعا تحضيريا للإنتخابات البلدية والإختيارية التي ستجرى في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، حضره محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا ومحافظ عكار عماد لبكي، المديرون العامون في الوزارة، قائد منطقة الشمال في قوى الأمن الداخلي والقائمقامون وضباط فريق عمل الوزارة.
وخلال الإجتماع، تم الوقوف على جهوزية المحافظتين عشية دعوة الهيئات الناخبة، واستمع الوزير الحجار الى الحاجات والمتطلبات لاستكمال التحضيرات في المحافظتين والقائمقاميات، مشددا على أهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي المرتقب بنزاهة تامة وشفافية وحيادية مطلقة.
وطلب الوزير الحجار ضرورة التنسيق الكامل بين المحافظين وقوى الأمن الداخلي لحسن سير العملية الإنتخابية والسهر على حفظ الأمن.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
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