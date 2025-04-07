توقيف مواطنين وضبط آليات في منطقة الهرمل - البقاع والعبودية - الشمال

بتاريخ 7/4/2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل - البقاع المواطن (ع.ب) لإقدامه على خطف سوريين.



كما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة العبودية - الشمال المواطنين (ز.ع) و(أ.د) و(ع.س) لإقدامهم على تهريب سوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية، وضبطت 3 آليات نوع فان كانت تُستعمل في عمليات التهريب.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.