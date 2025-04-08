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معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يوقف وجاهياً كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق

أمن وقضاء
2025-04-08 | 06:22
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معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يوقف وجاهياً كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق
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معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي يوقف وجاهياً كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق

في معلومات للـLBCI، أوقف قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي وجاهياً كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بملف مرتبط بالقضية التي حُكم فيها فادي تميم، مستشار أمين سلام.

واستكمالاً لعملية التوقيف استدعى القاضي حلاوي عدداً من الشهود للاستماع الى فاداتهم في الملف. 

يذكر ان هذه القضية لا علاقة لها في ملف اختلاس الاموال التي تُحقق فيه شعبة المعلومات.

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