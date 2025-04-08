على الخط الممتد من الحدث وصولًا إلى الحازمية وفرن الشباك... امتهن السرقة من داخل السيارات

توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات في عددٍ من مناطق محافظة جبل لبنان وخصوصاً الخط الممتد من الحدث باتّجاه الحازمية وفرن الشّبّاك.



وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى ع. م. (مواليد عام ١٩٦٣، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم: سرقة من داخل سيّارات، نشل، سرقة، مخدّرات، احتيال، ترويج عملة مزيّفة ونقل أسلحة وذخائر حربيّة.



وبتاريخ 4-4-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة طريق صيدا القديمة على متن درّاجة آليّة نوع لاندي لون أزرق وأبيض، تمّ ضبطها.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليّات السّرقة من داخل سيّارات على المسلك الممتد من الحدث باتجاه بعبدا، الحازمية وفرن الشّبّاك.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.