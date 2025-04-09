الجيش: توقيف مواطن و17 سوريّا في بلدة رسم الحدث – بعلبك

أوقفت وحدة من الجيش في بلدة رسم الحدث – بعلبك المواطن (م.د.) لمحاولته تهريب 17 سوريًّا إلى الأراضي اللبنانية بواسطة آلية نوع فان.



وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.