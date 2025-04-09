الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
22
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
22
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقيف الرأس المدبر لعملية سلب بقوة السلاح...
أمن وقضاء
2025-04-09 | 04:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
توقيف الرأس المدبر لعملية سلب بقوة السلاح...
تعرّض موظف لدى إحدى الشّركات بتاريخ 25-3-2025 أثناء وجوده في محلّة الفنار على متن "فان" عائد للشّركة، لعمليّة سلب مبلغ من المال وذلك بعد أن شهر شخص مجهول الهويّة على متن درّاجة آليّة مسدّسًا حربيًّا بوجهه وسلَبَهُ مبلغ ألف دولارٍ أميركي ناتج عن تحصيل أموال لصالح الشّركة، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد الفاعل وتوقيفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة الرأس المدبّر لعمليّة السّلب، وهو المدعو، ج. ز. (مواليد عام 1992، لبناني)
وبتاريخ 27-3-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الدّورة.
وبالتّحقيق معه، اعترف بأنّه الرأس المدبّر لعمليّة السّلب المذكورة وأنّه قام بتزويد المعطيات لشريكه في العمليّة الذي قام بتنفيذها.
وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الرأس
المدبر
لعملية
السلاح...
التالي
أماني أحمد العفيش غادرت منزلها ولم تعد...
الجيش: توقيف مواطن و17 سوريّا في بلدة رسم الحدث – بعلبك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-04-06
قوى الامن: مفرزة جونيه القضائية توقف منفّذ عملية سلب مطعم بقوّة السلاح في زوق مصبح
أمن وقضاء
2025-04-06
قوى الامن: مفرزة جونيه القضائية توقف منفّذ عملية سلب مطعم بقوّة السلاح في زوق مصبح
0
آخر الأخبار
2025-01-16
القوات الإسرائيلية نفذت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل بالتزامن مع تحركات لدبابات ميركافا في الحي الشمالي لبلدة مارون الراس
آخر الأخبار
2025-01-16
القوات الإسرائيلية نفذت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل بالتزامن مع تحركات لدبابات ميركافا في الحي الشمالي لبلدة مارون الراس
0
أمن وقضاء
2025-03-16
قوى الأمن: توقيف مطلوبين بجرائم سلب ونشل وترويج مخدرات في بيروت
أمن وقضاء
2025-03-16
قوى الأمن: توقيف مطلوبين بجرائم سلب ونشل وترويج مخدرات في بيروت
0
أمن وقضاء
2025-02-02
عملية سلب إمرأة في الكسليك
أمن وقضاء
2025-02-02
عملية سلب إمرأة في الكسليك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:18
أماني أحمد العفيش غادرت منزلها ولم تعد...
أمن وقضاء
06:18
أماني أحمد العفيش غادرت منزلها ولم تعد...
0
أمن وقضاء
03:41
الجيش: توقيف مواطن و17 سوريّا في بلدة رسم الحدث – بعلبك
أمن وقضاء
03:41
الجيش: توقيف مواطن و17 سوريّا في بلدة رسم الحدث – بعلبك
0
أمن وقضاء
11:15
مقتل امرأة مسنّة بهدف سرقة مصاغها وفصيلة حارة حريك توقف الفاعل
أمن وقضاء
11:15
مقتل امرأة مسنّة بهدف سرقة مصاغها وفصيلة حارة حريك توقف الفاعل
0
أمن وقضاء
09:17
الجيش اللبنانيّ أوقف ١٦ شخصًا ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
09:17
الجيش اللبنانيّ أوقف ١٦ شخصًا ضمن إطار التدابير الأمنية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-01-28
في عيد ميلادها الـ31... كريستيانو رونالدو يعايد جورجينا رودريغيز بكلمات مميزة: "رفيقة الدرب" (صور)
منوعات
2025-01-28
في عيد ميلادها الـ31... كريستيانو رونالدو يعايد جورجينا رودريغيز بكلمات مميزة: "رفيقة الدرب" (صور)
0
أخبار دولية
01:24
إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين من غزة موقتا
أخبار دولية
01:24
إندونيسيا تقترح استقبال فلسطينيين من غزة موقتا
0
أخبار دولية
2025-04-08
العين على اللقاء الايراني الاميركيّ في سلطنة عمان..
أخبار دولية
2025-04-08
العين على اللقاء الايراني الاميركيّ في سلطنة عمان..
0
خبر عاجل
2025-04-08
معلومات للـLBCI: انتهاء جلسة مجلس الوزراء والتي ستُستكمل يوم الجمعة والسبت للبحث في قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها
خبر عاجل
2025-04-08
معلومات للـLBCI: انتهاء جلسة مجلس الوزراء والتي ستُستكمل يوم الجمعة والسبت للبحث في قانون اصلاح المصارف واعادة تنظيمها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:49
آخر المعطيات حول موضوع مناقشة سلاح حزب الله والحوار مع الرئيس عون بشأنه...
أخبار لبنان
07:49
آخر المعطيات حول موضوع مناقشة سلاح حزب الله والحوار مع الرئيس عون بشأنه...
0
أخبار لبنان
06:16
رسامني: الأمن في المرفأ ممسوك ولن نسمح بالتشكيك بقدرة تشغيله
أخبار لبنان
06:16
رسامني: الأمن في المرفأ ممسوك ولن نسمح بالتشكيك بقدرة تشغيله
0
أخبار لبنان
05:32
سلام من بكركي: إذا وُجدت خشية من فقدان التوازن في بلدية بيروت فهناك أفكار عديدة إحداها اعتماد اللوائح المغلقة
أخبار لبنان
05:32
سلام من بكركي: إذا وُجدت خشية من فقدان التوازن في بلدية بيروت فهناك أفكار عديدة إحداها اعتماد اللوائح المغلقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:37
هوريكا في النسخة ٢٩ لبنان الصناعة والضيافة والاكل والسياحة!
تقارير نشرة الاخبار
14:37
هوريكا في النسخة ٢٩ لبنان الصناعة والضيافة والاكل والسياحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان في المجموعة الاصعب ضمن كاس آسيا ٢٠٢٥ في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لبنان في المجموعة الاصعب ضمن كاس آسيا ٢٠٢٥ في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
العالم في مواجهة واشنطن مع استمرار أزمة الرسوم الجمركية
تقارير نشرة الاخبار
14:30
العالم في مواجهة واشنطن مع استمرار أزمة الرسوم الجمركية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
إلى المالكين والمستأجرين... إليكم تفاصيل قانون الإيجارات غير السكنية الذي بدأ تطبيقه
تقارير نشرة الاخبار
14:28
إلى المالكين والمستأجرين... إليكم تفاصيل قانون الإيجارات غير السكنية الذي بدأ تطبيقه
0
أخبار لبنان
14:23
ادوارد غبريال للـLBCI: هناك تطابق في المواقف بشأن الملفات المطروحة
أخبار لبنان
14:23
ادوارد غبريال للـLBCI: هناك تطابق في المواقف بشأن الملفات المطروحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الاحتلال الاسرائيليّ يستهدف الغرف الجاهزة في الجنوب... تكريس للمنطقة العازلة
تقارير نشرة الاخبار
14:21
الاحتلال الاسرائيليّ يستهدف الغرف الجاهزة في الجنوب... تكريس للمنطقة العازلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
موضة وجمال
11:21
بعد تعرضها لحادث سير مروّع... وصيفة ملكة جمال لبنان تخرج عن صمتها (صورة)
موضة وجمال
11:21
بعد تعرضها لحادث سير مروّع... وصيفة ملكة جمال لبنان تخرج عن صمتها (صورة)
2
منوعات
13:46
الرئيس الأميركي ينتظر حفيده اللبناني الأول... وهذا جنس الجنين! (صور)
منوعات
13:46
الرئيس الأميركي ينتظر حفيده اللبناني الأول... وهذا جنس الجنين! (صور)
3
أخبار لبنان
00:51
حزب الله: مستعدون لمناقشة مستقبل السلاح إذا انسحبت إسرائيل
أخبار لبنان
00:51
حزب الله: مستعدون لمناقشة مستقبل السلاح إذا انسحبت إسرائيل
4
أخبار لبنان
09:47
رئيس الجمهورية يعيّن روعة حاراتي عضوًا في اللجنة الوطنية المكلّفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدوليّ
أخبار لبنان
09:47
رئيس الجمهورية يعيّن روعة حاراتي عضوًا في اللجنة الوطنية المكلّفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدوليّ
5
تقارير نشرة الاخبار
14:28
إلى المالكين والمستأجرين... إليكم تفاصيل قانون الإيجارات غير السكنية الذي بدأ تطبيقه
تقارير نشرة الاخبار
14:28
إلى المالكين والمستأجرين... إليكم تفاصيل قانون الإيجارات غير السكنية الذي بدأ تطبيقه
6
أخبار لبنان
10:01
فتح باب الترشيح لخمسة مناصب في الهيئة المنظّمة للاتّصالات عبر المنصة الجديدة لوزارة التنمية الادارية Government Recruitment
أخبار لبنان
10:01
فتح باب الترشيح لخمسة مناصب في الهيئة المنظّمة للاتّصالات عبر المنصة الجديدة لوزارة التنمية الادارية Government Recruitment
7
حال الطقس
02:32
طقس أحد الشعانين خريفيّ... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:32
طقس أحد الشعانين خريفيّ... إليكم التفاصيل
8
أخبار لبنان
09:50
القاضي حلاوي أصدر قراره الظني في ملف الاستشارات العائد الى مصرف لبنان
أخبار لبنان
09:50
القاضي حلاوي أصدر قراره الظني في ملف الاستشارات العائد الى مصرف لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More