توقيف الرأس المدبر لعملية سلب بقوة السلاح...

تعرّض موظف لدى إحدى الشّركات بتاريخ 25-3-2025 أثناء وجوده في محلّة الفنار على متن "فان" عائد للشّركة، لعمليّة سلب مبلغ من المال وذلك بعد أن شهر شخص مجهول الهويّة على متن درّاجة آليّة مسدّسًا حربيًّا بوجهه وسلَبَهُ مبلغ ألف دولارٍ أميركي ناتج عن تحصيل أموال لصالح الشّركة، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.



على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد الفاعل وتوقيفه.



وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّة الرأس المدبّر لعمليّة السّلب، وهو المدعو، ج. ز. (مواليد عام 1992، لبناني)



وبتاريخ 27-3-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الدّورة.



وبالتّحقيق معه، اعترف بأنّه الرأس المدبّر لعمليّة السّلب المذكورة وأنّه قام بتزويد المعطيات لشريكه في العمليّة الذي قام بتنفيذها.



وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف شريكه.