​أماني أحمد العفيش غادرت منزلها ولم تعد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، صورة المفقودة أماني أحمد العفيش (مواليد عام 1996، سورية)، التي غادرت منزلها الكائن في بيروت، ولم تعد لغاية تاريخه.



وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمفرزة بيروت القضائية، على أحد الأرقام التالية: 810170/01- 810171 – 01 – 243050/70 للإدلاء بما لديهم من معلومات.