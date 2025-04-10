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الجيش أوقف سوريين دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
أمن وقضاء
2025-04-10 | 06:01
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الجيش أوقف سوريين دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية
أوقفت وحدة من الجيش عند حاجز دير عمار – الشمال 62 سوريًّا داخل 4 آليات، إضافة إلى 34 آخرين، كانوا جميعًا قد دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الأشرفية – بيروت المواطن (م.ج.) لإطلاقه النار على أحد العسكريين وإصابته بجروح، وتأليفه عصابة سرقة في مدينة بيروت وضواحيها، وإقدامه على سرقة مستودع في المنطقة نفسها.
وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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