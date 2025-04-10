رسائل تهديد تداولت هاتفيا من أرقام خارجية في منطقة النبطية... وهذا ما تبيّن

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بتداول رسالة صادرة من رقم دولي لدولة افريقية تتضمن تهديدا من العدو الاسرائيلي بضرورة اخلاء حي في بلدة جبشيت، الامر الذي اثار جوا من الارباك لدى المواطنين، ليتبين بعد ذلك عدم صحته وان الرسالة وهمية، أرسلها "صاحب دعابة" للتهويل على الناس.



كما جرى التداول برسالة تهديد في بلدة عربصاليم واشيع أن اجواء قلق وحذر سادت البلدة، وتبين ألا صحة لهكذا خبر او رسالة، وافيد بأن الاهالي كانوا في واجب ديني في النادي الحسيني والحياة طبيعية في البلدة.



وباشرت الاجهزة الامنية المختصة تحقيقا دقيقا في مصدر هذه الاخبار المغرضة والارقام المتداولة.