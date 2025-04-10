تحرير مخطوف في القصر - الهرمل...

تمكنت دورية من مديرية المخابرات بتاريخ 10/4/2025، من تحرير السوري (ع.ع.) في منطقة القصر – الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية، بعد خطفه من بلدة العين – بعلبك مقابل فدية مالية. وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.



كما دهمت دورية أخرى من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة طاريا – بعلبك، وأوقفت 3 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.