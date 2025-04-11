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التحقيقات بتفجير المرفأ... اللواء ابراهيم حضر الى جلسة الاستجواب وتقدم بدعوى مخاصمة
أمن وقضاء
2025-04-11 | 02:49
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التحقيقات بتفجير المرفأ... اللواء ابراهيم حضر الى جلسة الاستجواب وتقدم بدعوى مخاصمة
حضر المدير العام السابق للامن العام اللواء عباس ابراهيم الى جلسة الاستجواب أمام المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار.
وكان اللواء ابراهيم قد تقدم بدعوى مخاصمة استناداً الى المادّة ٧٤١ التي تجيز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال قضاة العدليين.
علما بأن للمحقق العدلي الاختيار بين متابعة الإستجواب أو التوقف عنه لحين البت بدعوى المخاصمة.
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