تدابير سير على اوتوستراد طبرجا بسبب ازالة لوحة اعلانية كبيرة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، الاتي :

"اعتبارا من الساعة 8،00 ولغاية الساعة 10،00 صباحا من تاريخ 12-4-2025، ستقوم إحدى الشركات بإزالة لوحة إعلانية كبيرة على يمين أوتوستراد طبرجا المسلك الشرقي بواسطة ونش كبير الحجم، حيث سيصار الى تضييق المسلك المذكور.



لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتها، وبلافتات السير، حفاظا على السلامة العامة ومنعا للازدحام".