الثلوج تقطع طريق الهرمل - الضنية...

أدت العاصفة التي تضرب لبنان منذ يوم أمس إلى قطع طريق الهرمل - الضنية بسبب تراكم الثلوج، ما جعل الحركة على الطريق مستحيلة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وقد ناشدت الجهات المعنية السائقين توخي الحذر والامتناع عن سلوك الطرق الجبلية التي تشهد إقفالًا بفعل الطقس العاصف، مشيرةً إلى أن فرق الصيانة تعمل على إعادة فتح الطريق في أقرب وقت ممكن.