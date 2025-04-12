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شعبة المعلومات تلقي القبض على سارق قطع سيّارات حديثة في منطقة المتن
أمن وقضاء
2025-04-12 | 11:01
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شعبة المعلومات تلقي القبض على سارق قطع سيّارات حديثة في منطقة المتن
أصدرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جرائم السرقة على اختلافها وتوقيف مرتكبيها على كافّة الأراضي اللبنانية، وبعد أن كثُرت عمليات السرقة التي تستهدف قطعًا من السيّارات الحديثة، بخاصّة في منطقة جبل لبنان، تمكّنت شعبة المعلومات، من خلال الاستقصاءات الفنّية، والتحرّيات الدقيقة، من تحديد هويّة الفاعل، ويدعى ر. ك. (مواليد العام 1976، لبناني) بحيث تبيّن أنّه من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة وتعاطي مخدّرات وإطلاق نار.
بتاريخ 11-4-2025، نفّذت دورية من الشعبة المذكورة كمينًا محكمًا، نتج منه توقيفه في محلّة عوكر، بالتنسيق مع القضاء المختصّ، وقد ضبط بحوزته مصباح سيّارة بورش كان قد سرقَهُ بتاريخ توقيفه في محلّة الفنار.
بالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ عدة عمليات سرقة قطع سيّارات حديثة في منطقة المتن.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.
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