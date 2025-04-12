الجيش: في مناطق مختلفة... توقيف أشخاص وضبط أسلحة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، اليوم السبت، بيان جاء فيه: "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلاً منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدتَي دورس وبريتال - بعلبك، ومنطقة الناصرية – الهرمل، ومدينة عرمون – عاليه، وأوقفت 4 أشخاص وفقًا لما يلي:توقيف المواطن (ا.و.) والسوري (ن.ش.) لارتكابهما جرائم مختلفة منها الاتجار بالمخدرات والأسلحة والذخائر الحربية، ولتأليف الأخير عصابة لترويج المخدرات والعملات المزوّرة.توقيف المواطن (ب.ن.) لإطلاقه النار باتجاه ضابط في الجيش، واعتراضه طريق دوريات للجيش بتواريخ سابقة، واتجاره بالأسلحة، وتهريبه الوقود إلى سوريا.توقيف المواطن (س.خ.) لإطلاقه النار".وأضاف البيان، "كما أوقفت وحدات من الجيش في بلدة مجدليا – زغرتا ومنطقة أبي سمراء – طرابلس ومدينة صور المواطنين: (ا.خ.)، (ش.ش.)، (ع.م.)، (ا.ع.)، (ع.ع.)، (ع.ب.)، لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية".